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Умар Нурмагомедов успешно перенес операцию на плече

Спортсмен должен был выйти на поединок в августе.
27 июля 2023 12:30
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов успешно перенес операцию на плече.

Отметим, что 27-летний спортсмен занимает 11-е место в рейтинге легчайшей весовой категории UFC

«Младший, это называется обратный отсчет. Пусть Аллах облегчит тебе», — написал на своей странице в соцсети брат Умара Хабиб Нурмагомедов, выложив фото родственника из больницы.

Добавим, что 5 августа боец должен был провести поединок с Кори Сэндхагеном, но был вынужден сняться из-за травмы. Россиянин заменит Роб Фонт.

В активе Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в ММА.

источник: «Советский спорт»
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