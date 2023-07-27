Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов успешно перенес операцию на плече.

Отметим, что 27-летний спортсмен занимает 11-е место в рейтинге легчайшей весовой категории UFC

«Младший, это называется обратный отсчет. Пусть Аллах облегчит тебе», — написал на своей странице в соцсети брат Умара Хабиб Нурмагомедов, выложив фото родственника из больницы.

Добавим, что 5 августа боец должен был провести поединок с Кори Сэндхагеном, но был вынужден сняться из-за травмы. Россиянин заменит Роб Фонт.

В активе Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в ММА.