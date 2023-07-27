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Порье считает, что Оливейра устроит Махачеву «суровое испытание»

27 июля 2023 14:20
автор: Александр Поволоцкий

Американский боец UFC Дастин Порье высказался относительно предстоящего титульного реванша в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Отметим, что бой за чемпионский пояс между 31-летним россиянином и 33-летним бразильцем пройдет 21 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.

«Я нa 100% уверен, что Оливейра не покaзал свой истинный потенциал в пeрвом бою. Это выглядeло так, будто Чарльз не хотел находиться в клeтке. Но если Чарльз соберется с мыслями, он устроит Махачeву такое суровое испытание, кaкого у него еще не было», — цитирует Порье пресс-служба UFC.

Добавим, что в октябре 2022 года россиянин победил бразильца удушающим приемом во втором раунде.

источник:
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