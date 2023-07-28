Тренер Мендес высказался о планах Махачева после боя с Оливейрой

52-летний американский тренер по смешанным боевым искусствам Хавьер Мендес высказал свое мнение о развитии карьеры российского бойца Ислама Махачева.

По его мнению, после поединка с Чарльзом Оливейрой чемпиону UFC в лёгком весе необходимо попробовать свои силы в полусредней весовой категории.

«Я жду этот бой, потому что он будет лучшим. После этого я хотел бы, чтобы Ислам бросил вызов самому себе в полусреднем весе, если он, конечно, сам всё ещё этого хочет. Но всё-таки он об этом говорил. Я знаю, что Ислам действительно хочет перейти в полусредний вес. Но кое-какие незаконченные дела ещё есть. Многие хотят увидеть его бой с Александром Волкановски», — заявил Мендес на ютуб-канале «Хавьер Мендес Подкаст».

Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).