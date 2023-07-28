ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер Мендес высказался о планах Махачева после боя с Оливейрой

Мнение именитого наставника.
28 июля 2023 11:07
автор: Виталий Овсянников

52-летний американский тренер по смешанным боевым искусствам Хавьер Мендес высказал свое мнение о развитии карьеры российского бойца Ислама Махачева.

По его мнению, после поединка с Чарльзом Оливейрой чемпиону UFC в лёгком весе необходимо попробовать свои силы в полусредней весовой категории.

«Я жду этот бой, потому что он будет лучшим. После этого я хотел бы, чтобы Ислам бросил вызов самому себе в полусреднем весе, если он, конечно, сам всё ещё этого хочет. Но всё-таки он об этом говорил. Я знаю, что Ислам действительно хочет перейти в полусредний вес. Но кое-какие незаконченные дела ещё есть. Многие хотят увидеть его бой с Александром Волкановски», — заявил Мендес на ютуб-канале «Хавьер Мендес Подкаст».

Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: «Советский спорт»
Мусаев оказался тяжелее Кунченко, все результаты взвешивания турнира RCC 16
Мусаев оказался тяжелее Кунченко, все результаты взвешивания турнира RCC 16
Поединки турнира состоятся в пятницу в Тюмени.
27.07.2023 17:41
ММА
Порье считает, что Оливейра устроит Махачеву «суровое испытание»
27.07.2023 14:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Гэтжи рассказал, кто сразится с победителем боя Махачев – Оливейра
Поединок состоится 22 октября.
27.07.2023 12:38
ММА
автор: Артур Гичунцев
Умар Нурмагомедов успешно перенес операцию на плече
Спортсмен должен был выйти на поединок в августе.
27.07.2023 12:30
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Тони Фергюсон заявил, что не собирается завершать карьеру
В 2017 году он стал временным чемпионом UFC.
27.07.2023 11:57
ММА
автор: Виталий Овсянников
Пауло Коста ответил, как закончит бой против Хамзата Чимаева
Бразилец хочет нокаутировать шведа в первом раунде.
27.07.2023 10:32
ММА
автор: Виталий Овсянников
Гэтжи поделился воспоминаниями о бое с Хабибом Нурмагомедовым
«Он дрался не только за себя, но и за отца».
27.07.2023 10:19
ММА
автор: Виталий Овсянников
Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче
Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу мадридцев.
27.07.2023 08:17
ММА
автор: Виталий Овсянников
Блазович считает, что он почти финишировал Анкалаева
Бой завершился вничью.
26.07.2023 17:43
ММА
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.