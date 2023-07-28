Экс-боец UFC Глейсон Тибау заявил, что хочет получить российский паспорт

40-летний бразильский боец Глейсон Тибау заявил о желании получить паспорт РФ.

Атлет сказал, что ему очень нравятся Россия, местный образ жизни и русская кухня.

«Хочу получить российский паспорт. Думаю, что это было бы хорошо. Удобно перелетать из России в Бразилию и обратно. Мне нравится Россия. У меня тут много друзей, мне нравится ваш образ жизни. Много хороших людей, хорошая еда. Я был три раза в России. Первый раз я дрался в большом поединке на турнире RCC в Екатеринбурге, уютный город. Следующий мой бой пройдёт в Тюмени», – цитирует Тибау издание Metaratings.

На счету бразильского бойца 54 боя, 37 побед и 17 поражений.

С 2006 по 2018 год он выступал в промоушене UFC.