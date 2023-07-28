Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный поединок Ислама Махачева

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой бой своего соотечественника Ислама Махачева считает наиболее сложным.

«Поединок против Алекса Волкановски был самый сложный. Для меня это было эмоционально сложно. Тяжёлый бой, вдали от родины. Акклиматизация, на восстановление дали на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Для Ислама это было очень важно. Когда у тебя есть на 11 часов больше на восстановление, ты можешь поспать и ещё раз покушать, набрать ещё 2–3 кг. Зрители не знают всего этого. А я всё это понимал. Очень сильно переживал», – сказал Хабиб Нурмагомедов для телеграм-канала Gorilla Fighting.

Напомним, бой Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в рамках турнира UFC 284. Поединок завершился победой российского бойца единогласным решением судей.