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Александр Волков рассказал, с каким соперником хотел подраться больше всего

Волков встретится с Таем Туивасой.
28 июля 2023 16:53
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал, с каким соперником хотел подраться в ближайшее время.

«Мы хотели подраться с Жаилтоном Алмейдой, но ему дали Кёртиса Блэйдса. Не знаю, доводили ли до него в принципе, что я хотел этого боя.

Тая Туивасу мы тоже хотели очень давно. В итоге в UFC решили этот бой добавить в кард в Сиднее», - приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, в следующем поединке Волков встретится с Таем Туивасой. бой состоится 9 сентября в Австралии на турнире UFC 293.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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