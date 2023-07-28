Александр Волков рассказал, с каким соперником хотел подраться больше всего

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал, с каким соперником хотел подраться в ближайшее время.

«Мы хотели подраться с Жаилтоном Алмейдой, но ему дали Кёртиса Блэйдса. Не знаю, доводили ли до него в принципе, что я хотел этого боя.

Тая Туивасу мы тоже хотели очень давно. В итоге в UFC решили этот бой добавить в кард в Сиднее», - приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, в следующем поединке Волков встретится с Таем Туивасой. бой состоится 9 сентября в Австралии на турнире UFC 293.