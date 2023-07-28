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Шамиль Мусаев прокомментировал победу над Алексеем Кунченко

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.
28 июля 2023 21:26
автор: Александр Кожевников

Российский боец Шамиль Мусаев прокомментировал победу в поединке с Алексеем Кунченко в главном бою турнира RCC 16.

«На бой я выходил с обычными мыслями. Настраивался на Алексея: понимал, что он на закате карьеры, а я на ходу.

Жалко, что Алексей завершил на такой ноте. Я бы хотел, чтобы он подрался еще, победил, а потом уже завершил карьеры. Планы озвучивать не буду, время покажет», - сказал Мусаев после поединка.

Напомним, бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Мусаев остается непобежденным бойцом, на его счету 16 побед.

источник: «Советский спорт»
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