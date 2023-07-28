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«Возраст своё берёт». Кунченко после поражения в бою с Мусаевым объявил о завершении карьеры

Алексей проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
«Возраст своё берёт». Кунченко после поражения в бою с Мусаевым объявил о завершении карьеры
28 июля 2023 21:30
автор: Александр Кожевников
автор фото: Пресс-служба RCC

Российский боец Алексей Кунченко прокомментировал поражение в поединке с Шамилем Мусаевым в главном бою турнира RCC 16.

«Возраст свое берет, уже не та реакция. Сложновато сконцентрироваться. Я хотел провести полный бой. Это такой вид спорта, один удар может все решить.

У меня была хорошая карьера, никаких оправдений нет. Я буду всегда с пацанами, помогать им готовится, передавать определенный опыт.

Я буду получать кайф от своих воспитанников. Я ухожу из этого спорта, я не могу конкурировать с молодыми. Если бы мне давали ровных ребят, возрастных - одно дело. Но я выхожу, дерусь, получаю удовольствие.

Это первый нокаут за всю мою историю ММА!», - сказал Кунченко после поединка.

Напомним, бой завершился победой Мусаева техническим нокаутом в первом раунде. Мусаев остается непобежденным бойцом, на его счету 16 побед.

источник: «Советский спорт»
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