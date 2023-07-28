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Глава RCC Клименко намекнул, что Мусаев подписал контракт с UFC

На турнире RCC 16 Мусаев победил Алексея Кунченко техническим нокаутом.
28 июля 2023 21:46
автор: Александр Евграфов

Глава промоушена RCC Николай Клименко намекнул, что Шамиль Мусаев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Мы увидели хороший кард. Шамиль закатил настоящее шоу в Тюмени, мы увидели бойцов разных поколений. Старая школа – Кунченко, новое поколение – Мусаев. Шамиль показал, что достоин драться в заокеанских лигах и его подписание в UFC – это здорово. И радует, что RCC приняли небольшое участие в переходе этого бойца в сильнейшую лигу мира», - заявил Клименко после окончания турнира.

В рамках турнира RCC 16 в Тюмени Мусаев техническим нокаутом победил Алексея Кунченко в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
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