Глава RCC Клименко намекнул, что Мусаев подписал контракт с UFC

Глава промоушена RCC Николай Клименко намекнул, что Шамиль Мусаев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Мы увидели хороший кард. Шамиль закатил настоящее шоу в Тюмени, мы увидели бойцов разных поколений. Старая школа – Кунченко, новое поколение – Мусаев. Шамиль показал, что достоин драться в заокеанских лигах и его подписание в UFC – это здорово. И радует, что RCC приняли небольшое участие в переходе этого бойца в сильнейшую лигу мира», - заявил Клименко после окончания турнира.

В рамках турнира RCC 16 в Тюмени Мусаев техническим нокаутом победил Алексея Кунченко в первом раунде.