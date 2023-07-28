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Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру

Боец обратился к подписчикам.
Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру
28 июля 2023 23:01
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что намерен выступать ещё долгое время.

«Благодарен людям, из-за которых я попал в реабилитационный центр. У меня большие планы, я ещё долго собираюсь выступать. Тем, у кого есть проблемы с зависимостью, я рекомендовал бы им вспомнить трезвый образ жизни, посмотреть по сторонам. Любой человек может и должен получать удовольствие не от изменённого состояния, а от трезвой жизни. Когда вы это осознаете, вы поймёте, что есть другая жизнь», — сказал Александр Емельяненко в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее Александр Емельяненко победил медийного бойца-блогера Евгения Ершова в рамках соревнований в Москве. Всего за карьеру в ММА он провел 38 поединков, одержал 28 побед и потерпел девять поражений.

источник: «Советский спорт»
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