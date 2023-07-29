Алекс Перейра набрал 10 кг через 12 часов после взвешивания перед UFC 291

36-летний бразильский боец Алекс Перейра, выступающий в промоушене UFC в полутяжёлой весовой категории, показал в своих социальных сетях свой актуальный вес перед боем с Яном Блаховичем.

Вчера, 28 июля, бразилец успешно прошёл процедуру взвешивания, уложившись в лимит полутяжёлого веса. Алекс Перейра весил 93,31 килограмма. Спустя 12 часов экс-чемпион UFC весил уже 103 килограмма.

Напомним, поединок Перейры против Блаховича станет соглавным событием турнира UFC 291, который состоится в ночь на 30 июля по московскому времени.

Для бразильского бойца этот бой станет первым в полутяжёлом дивизионе. В мае 2023 года Перейра уступил Исраэлю Адесанье и потерял титул чемпиона UFC в среднем весе. В MMA на его счету 9 боев, 7 побед и 2 поражения.

В активе экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Яна Блаховича 39 боёв, 29 побед, 10 поражений и одна ничья.