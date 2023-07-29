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Тактаров поделился ожиданиями от поединка против россиянина Джеффа Монсона

Бой двух ветеранов по правилам бокса состоится на турнире в Москве 18 августа.
29 июля 2023 14:57
автор: Степан Шереметьев

Российский боец, бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка против Джеффа Монсона.

«Моя задача — именно перебоксировать, перебегать, перефинтить Джеффа Монсона, который борется в партере так же, как и я, хорошо. (…) По боксу, думаю, смогу быть благородным сеньором, то есть деклассировать его, не убивая, не нокаутируя. (…) Так вот, I’m hungry. Я голоден. Мне хочется выступать», — заявил Тактаров в интервью РЕН ТВ.

Напомним, бой двух ветеранов по правилам бокса состоится на турнире в Москве 18 августа.

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