Тактаров поделился ожиданиями от поединка против россиянина Джеффа Монсона

Российский боец, бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка против Джеффа Монсона.

«Моя задача — именно перебоксировать, перебегать, перефинтить Джеффа Монсона, который борется в партере так же, как и я, хорошо. (…) По боксу, думаю, смогу быть благородным сеньором, то есть деклассировать его, не убивая, не нокаутируя. (…) Так вот, I’m hungry. Я голоден. Мне хочется выступать», — заявил Тактаров в интервью РЕН ТВ.

Напомним, бой двух ветеранов по правилам бокса состоится на турнире в Москве 18 августа.