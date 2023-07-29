Андрей Корешков — Лоренц Ларкин: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 29 на 30 июля в Японии пройдёт совместный турнир Bellator и Rizin. В основном карде выступит российский боец Андрей Корешков, соперником которого станет американец Лоренц Ларкин.

В 2019 году эти бойцы уже встречались на турнире Bellator 229. Бой закончился спорным раздельным решением в пользу американского бойца.

С тех пор 32-летний Корешков провёл четыре боя, в каждом из которых одержал победы. В прошлый раз он выходил в октагон 18 июня 2022 года, одержав победу над бразильцем Леонардо Кавальеро да Сильвой. Всего на счету Корешкова 30 боёв, 26 побед и четыре поражения. В активе 36-летнего Ларкина 33 боя, 25 побед, 7 поражений и один поединок без результата.

Бои в рамках основного карда турнира начнутся в 6:00 по московскому времени.

Официальной трансляции поединка на территории России не будет. Посмотреть турнир можно будет на стриминговой платформе DAZN.