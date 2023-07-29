ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Корешков — Лоренц Ларкин: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Бой состоится в рамках турнира Bellator MMA x Rizin 2.
Андрей Корешков — Лоренц Ларкин: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
29 июля 2023 15:11
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Bellator

В ночь с 29 на 30 июля в Японии пройдёт совместный турнир Bellator и Rizin. В основном карде выступит российский боец Андрей Корешков, соперником которого станет американец Лоренц Ларкин.

В 2019 году эти бойцы уже встречались на турнире Bellator 229. Бой закончился спорным раздельным решением в пользу американского бойца.

С тех пор 32-летний Корешков провёл четыре боя, в каждом из которых одержал победы. В прошлый раз он выходил в октагон 18 июня 2022 года, одержав победу над бразильцем Леонардо Кавальеро да Сильвой. Всего на счету Корешкова 30 боёв, 26 побед и четыре поражения. В активе 36-летнего Ларкина 33 боя, 25 побед, 7 поражений и один поединок без результата.

Бои в рамках основного карда турнира начнутся в 6:00 по московскому времени.

Официальной трансляции поединка на территории России не будет. Посмотреть турнир можно будет на стриминговой платформе DAZN.

источник: «Советский спорт»
Порье — Гэтжи : во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Порье — Гэтжи : во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Ранее они уже встречались в октагоне весной 2018 года.
29.07.2023 15:17
ММА
автор: Степан Шереметьев
Тактаров поделился ожиданиями от поединка против россиянина Джеффа Монсона
Бой двух ветеранов по правилам бокса состоится на турнире в Москве 18 августа.
29.07.2023 14:57
ММА
автор: Степан Шереметьев
Алекс Перейра набрал 10 кг через 12 часов после взвешивания перед UFC 291
Ему предстоит сразиться против Яна Блаховича.
29.07.2023 14:37
ММА
автор: Виталий Овсянников
Соннен заявил, что Джонс согласился провести бой с Павловичем
Ранее американец сообщил, что примет поединок только в случае выгодного предложения.
29.07.2023 10:38
ММА
автор: Артур Гичунцев
Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру
Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру
Боец обратился к подписчикам.
28.07.2023 23:01
ММА
автор: Александр Кожевников
Глава RCC Клименко намекнул, что Мусаев подписал контракт с UFC
На турнире RCC 16 Мусаев победил Алексея Кунченко техническим нокаутом.
28.07.2023 21:46
ММА
автор: Александр Евграфов
«Возраст своё берёт». Кунченко после поражения в бою с Мусаевым объявил о завершении карьеры
«Возраст своё берёт». Кунченко после поражения в бою с Мусаевым объявил о завершении карьеры
Алексей проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
28.07.2023 21:30
ММА
автор: Александр Кожевников
Шамиль Мусаев прокомментировал победу над Алексеем Кунченко
Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.
28.07.2023 21:26
ММА
автор: Александр Кожевников
Мусаев победил Кунченко техническим нокаутом на турнире RCC 16
Мусаев по-прежнему остается непобежденным бойцом.
28.07.2023 21:16
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.