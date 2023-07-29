Порье — Гэтжи : во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В главном событии UFC 291 за пояс BMF будут драться звёздные бойцы лёгкой весовой категории Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Это произойдет в ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США).

Так, посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Трансляции боёв также будут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

UFC 291 полный кард:

Основной кард

Дастин Порье – Джастин Гэтжи;

Ян Блахович – Алекс Перейра;

Стивен Томпсон – Мишель Перейра;

Тони Фергюсон – Бобби Грин;

Майкл Кьеза – Кевин Холланд.

Предварительный кард

Деррик Льюис – Маркос Рожерио Де Лима;

Тревин Джайлс – Габриэль Бонфим;

Роман Копылов – Клаудио Рибейро;

Джейк Мэттьюз – Мигель Баеза.

Ранние прелимы

Си-Джей Вергара – Винисиус Сальвадор;

Мэттью Семелсбергер – Урош Медич;

Миранда Маверик – Присцила Качоэйра.

Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.