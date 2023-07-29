Порье — Гэтжи : во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В главном событии UFC 291 за пояс BMF будут драться звёздные бойцы лёгкой весовой категории Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Это произойдет в ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США).
Так, посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Трансляции боёв также будут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
UFC 291 полный кард:
Основной кард
Дастин Порье – Джастин Гэтжи;
Ян Блахович – Алекс Перейра;
Стивен Томпсон – Мишель Перейра;
Тони Фергюсон – Бобби Грин;
Майкл Кьеза – Кевин Холланд.
Предварительный кард
Деррик Льюис – Маркос Рожерио Де Лима;
Тревин Джайлс – Габриэль Бонфим;
Роман Копылов – Клаудио Рибейро;
Джейк Мэттьюз – Мигель Баеза.
Ранние прелимы
Си-Джей Вергара – Винисиус Сальвадор;
Мэттью Семелсбергер – Урош Медич;
Миранда Маверик – Присцила Качоэйра.
Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.