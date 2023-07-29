Боец АСА и экс-соперник Шлеменко: вообще не думаю об Александре. Где я, а где он

Боец АСА Фаридун Одилов из Таджикистана в беседе с корреспондентом «Советского спорта» заявил, что не интересуется карьерой Александра Шлеменко. Эти бойцы должны были встретиться 1 апреля 2022 года, но их поединок не состоялся из-за того, что Шторм не успевал залечить травму.

«У меня нет никаких контактов со Шлеменко. Я не смотрел его бой с Алексом Оливейрой. Не знаю, может, когда-нибудь состоится наш бой или нет. Я, честно, вообще не думаю о Шлеменко. Я уже в другой лиге. Где я, а где он», — сказал Одилов.

Бывший чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Одилов 11 августа в Москве на турнире АСА 161 встретится с бразильцем Вагнером Прадо в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе.