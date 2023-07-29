Дастин Порье — о бое с Гэтжи: я готов к войне

34-летний американский боец Дастин Порье, выступающий в промоушене UFC в лёгком дивизионе, поделился ожиданиями от поединка против Джастина Гэтжи.

«Этот бой значит всё для меня. Слушай, я готов к войне — увидимся завтра в окопах! Я собираюсь оставить всего себя в октагоне, обещаю. Вы увидите кровь и кишки. Поехали!» — цитирует Порье издание MMA Fighting.

Напомним, завтра, 30 июля, Джастину Гэтжи предстоит сразиться против Дастина Порье в главном событии турнира UFC 291, который состоится в Солт-Лейк-Сити (США). На кону будет стоять пояс BMF. Это символический титул, который расшифровывается как The Baddest Motherfucker («Самый опасный ублюдок»).

Дастин Порье провёл 36 боёв в ММА и одержал 29 побед. На счету Джастина Гэтжи 24 победы в 28 поединках.