Бой Стивена Томпсона и Мишеля Перейры на UFC 291 отменён

В ночь с 29 на 30 июля в главном карде турнира UFC 291 должен был состояться поединок между американским бойцом Стивеном Томпсоном и представителем Бразилии Мишелом Перейрой.

Сегодня, 29 июля, стало известно о том, что этот поединок не состоится. В связи с тем, что Перейра перевесил лимит полусредней весовой категории на один килограмм, команда Томпсона приняла решение отказаться от проведения боя.

«Это не первый раз, когда мой оппонент проваливает взвешивание, и, учитывая мой опыт прошлых лет, мы с командой решили, что не стоит соглашаться на этот поединок», — написал Томпсон в своих социальных сетях.

Освободившееся место в главном карде займёт бой между представителями тяжёлого дивизиона Дерриком Льюисом и Маркосом Рожерио де Лимой.

Турнир UFC 291 состоится в городе Солт-Лейк-Сити. (США). Бои главного карда начнутся в 5:00 по московскому времени.