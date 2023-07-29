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Энтони Смит дал прогноз на бой Дастин Порье — Джастин Гэтжи

Ранее они уже встречались в октагоне весной 2018 года.
29 июля 2023 21:08
автор: Степан Шереметьев

Американский боец UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от поединка-реванша между своими соотечественниками — Дастином Порье и Джастином Гэтжи.

«Исход боя будет зависеть от того, что покажет Джастин Гэтжи, буду честен. Если Гэтжи будет так же хорош, как в бою против Рафаэля Физиева, его будет очень трудно побить. Я думаю, что Физиев быстрее Порье, разнообразнее, лучше бьет. Дастин лучше в борьбе, но вряд ли мы увидим борьбу в поединке против Гэтжи», — заявил Смит в интервью The Schmo.

Напомним, что бой за звание «Самого опасного ублюдка» состоится на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США) завтра, 30 июля.

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