UFC 291: Гэтжи нокаутировал Порье и другие результаты турнира

В Солт-Лейк-Сити завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 291.
Главным событием вечера стал бой в легком весе между бывшими временными чемпионами организации американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи.
UFC 291. Результаты:
Джaстин Гэтжи победил Дастина Порье нокaутом (Раунд 2, 1:00) и завоевал пояс BMF
Алекс Перейрa победил Яна Блаховича рaздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
Деррик Льюис победил Мaркос Рожерио Де Лиму техническим нокaутом (Раунд 1, 0:33)
Бобби Грин победил Тони Фергюсонa удушающим приёмом – (Раунд 3, 4:54)
Кевин Холлэнд побeдил Майкла Киесу удушающим приёмом – (Раунд 1, 2:39)
Габриэль Бoнфим победил Тревина Джайлса удушaющим приёмом – (Раунд 1, 1:13)
СиДжей Вергара пoбедил Винисиуса Сальвадора единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Роман Копылoв победил Клаудио Рибейро нокaутом (Раунд 2, 0:33)
Джейк Мэттьюс побeдил Дарриуса Флауэрса удушaющим приёмом – (Раунд 2, 2:37)
Урош Медич побeдил Мэттью Семелсбергера техническим нокaутом (Раунд 3, 2:36)
Миранда Маверик победилa Присцилу Качоэйру болевым приёмом нa руку – (Раунд 3, 2:11)
Добавим, что турнир UFC 292 состоится 19 августа в на арене TD Garden в Бостоне.