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Макгрегор заявил, что готов отказаться от боя с Чендлером ради поединка с Гэтжи

Вот это поворот.
30 июля 2023 09:35
автор: Александр Поволоцкий

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к новому обладателю пояса BMF Джастину Гэтжи.

В частности, он предложил американцу провести очный поединок. Напомним, несколько часов назад Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 291.

«Джaстин, я дам тебе пощёчину. Я — нaстоящий BMF. Он может дрaться за какие-то гроши, если ему так хочется, но мнe нужны деньги и я здeсь командую. К черту Чендлeра, если ты хочешь этого боя, то трeбуй», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года ирландец проведет поединок против американца Майкла Чендлера. В эти дни они принимают участие в съемках шоу TUF.

источник: «Советский спорт»
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