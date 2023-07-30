Гэтжи прокомментировал победу над Порье в главном бою турнира UFC 291

Американский боец ММА Джастин Гейджи прокомментировал победу над соотечественником Дастином Порье.

Бой возглавил турнир UFC 291. Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде, тем самым взяв реванш за поражение в апреле 2018 года, а также стал обладателем титула BMF.

«Удача и шанс играют большую роль в этом октагоне, и я просто благодарю господа за то, что в этот раз они были на моей стороне. Это сумасшедший спорт, он беспощадный, но у меня лучшие тренеры в мире», — сказал Гейджи после боя.

Теперь на счету Гэтжи 25 побед в карьере при четырех поражениях. Порье же проиграл восьмой бой из 38.