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Гэтжи прокомментировал победу над Порье в главном бою турнира UFC 291

Поединок прошел в Солт-Лейк-Сити.
30 июля 2023 09:40
автор: Степан Шереметьев

Американский боец ММА Джастин Гейджи прокомментировал победу над соотечественником Дастином Порье.

Бой возглавил турнир UFC 291. Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде, тем самым взяв реванш за поражение в апреле 2018 года, а также стал обладателем титула BMF.

«Удача и шанс играют большую роль в этом октагоне, и я просто благодарю господа за то, что в этот раз они были на моей стороне. Это сумасшедший спорт, он беспощадный, но у меня лучшие тренеры в мире», — сказал Гейджи после боя.

Теперь на счету Гэтжи 25 побед в карьере при четырех поражениях. Порье же проиграл восьмой бой из 38.

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