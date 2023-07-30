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Порье высказался о нокауте от Гэтжи в главном бою турнира UFC 291

Бой прошел в Солт-Лейк-Сити.
30 июля 2023 10:04
автор: Степан Шереметьев

Американский боец ММА Дастин Порье прокомментировал поражение от соотечественника Джастина Гэтжи в главном бою турнира UFC 291.

Бой возглавил турнир UFC 291. Гэтжи нокаутировал Порье во втором раунде, тем самым взяв реванш за поражение в апреле 2018 года, а также стал обладателем титула BMF.

«Как я себя чувствую? Очевидно, хреново. Проигрывать всегда неприятно. Но учитывая, через что я прошел в своей карьере, откуда я родом, я чувствую, что уже победил», — сказал Порье на пресс-конференции.

Теперь на счету Гэтжи 25 побед в карьере при четырех поражениях. Порье же проиграл восьмой бой из 38.

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