Порье высказался о нокауте от Гэтжи в главном бою турнира UFC 291

Американский боец ММА Дастин Порье прокомментировал поражение от соотечественника Джастина Гэтжи в главном бою турнира UFC 291.

Бой возглавил турнир UFC 291. Гэтжи нокаутировал Порье во втором раунде, тем самым взяв реванш за поражение в апреле 2018 года, а также стал обладателем титула BMF.

«Как я себя чувствую? Очевидно, хреново. Проигрывать всегда неприятно. Но учитывая, через что я прошел в своей карьере, откуда я родом, я чувствую, что уже победил», — сказал Порье на пресс-конференции.

Теперь на счету Гэтжи 25 побед в карьере при четырех поражениях. Порье же проиграл восьмой бой из 38.