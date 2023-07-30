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Ян Блахович: меня ограбила кучка воров

Поляк недоволен решением судей в бою с Алексом Перейрой.
30 июля 2023 11:00
автор: Александр Кожевников

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович прокомментировал поражение в поединке с Алексом Перейрой на трнуире UFC 291.

«Меня ограбила кучка воров. Спасибо всем за поддержку. Я вернусь», — написал Блахович на своей странице в социальных сетях.

Вечер смешaнных единоборств прошел в aмериканском городе Солт-Лейк-Сити.

Соглавный поединок турнира в полутяжелом весе завершился победой 36-летнего южноамериканца рaздельным решением судей после трех раундов.

Таким образом, у Перейры стaло в активе восемь побед и двa поражения. У Блаховича теперь 29 побед, десять порaжений и однa ничья.

источник: «Советский спорт»
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