Василевский поделился мнением о поединке между Гэтжи и Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о потенциальном поединке между Джастином Гэтжи и Исламом Махачевым.

«Наверное, у многих сейчас эйфория, даже у специалистов MMA шансы Гэтжи выросли. Но если взять и убрать какие-то эмоции после победы, то, наверное, шансов нет. Вряд ли у него получится сделать какой-то лаки-панч. Ислам действует очень аккуратно и осторожно.

Ислам ментально уже победил, а Гэтжи проиграл команде Хабиба. Это, конечно, всё рассуждения, всё может сложиться иначе. Но я думаю, что 70 на 30 в пользу Махачева. Шанс какой-то есть, но он очень сумрачный. Ударка, борьба и функционалка Ислама более выигрышны», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Махачев в следующем поединке встретится с Чарльзом Оливейрой. Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).