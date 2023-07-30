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Василевский поделился мнением о поединке между Гэтжи и Махачевым

Джастин одержал победу над Дастином Порье.
30 июля 2023 12:17
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о потенциальном поединке между Джастином Гэтжи и Исламом Махачевым.

«Наверное, у многих сейчас эйфория, даже у специалистов MMA шансы Гэтжи выросли. Но если взять и убрать какие-то эмоции после победы, то, наверное, шансов нет. Вряд ли у него получится сделать какой-то лаки-панч. Ислам действует очень аккуратно и осторожно.

Ислам ментально уже победил, а Гэтжи проиграл команде Хабиба. Это, конечно, всё рассуждения, всё может сложиться иначе. Но я думаю, что 70 на 30 в пользу Махачева. Шанс какой-то есть, но он очень сумрачный. Ударка, борьба и функционалка Ислама более выигрышны», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Махачев в следующем поединке встретится с Чарльзом Оливейрой. Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: Чемпионат.com
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