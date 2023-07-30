Боец UFC Копылов считает, что Махачев находится на более высоком уровне, чем Гэтжи и Порье

Российский боец UFC Роман Копылов поделился мнением о возможном поединке американца Джастина Гэтжи против чемпиона мира лиги в лёгком весе Ислама Махачева.

Накануне Джастин Гэтжи нокаутировал американца Дастина Порье и завоевал титул «Самого опасного ублюдка UFC».

«Всё равно, смотришь на их бой с Порье, и кажется, что Ислам на другом уровне. И борьба, и ударная техника. Но бывает такое, что с каждым соперником по‑разному бой складывается», — приводит слова Копылова «Матч ТВ».

Напомним, Махачев проведёт защиту титула чемпиона UFC в бою против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.