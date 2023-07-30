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Шаблий рассказал о сценарии боя между Гэтжи и Махачевым

Бой может состояться уже в 2024 году.
30 июля 2023 14:43
автор: Александр Кожевников

Первый номер рейтинга Bellator в легком весе Александр Шаблий поделился мнением о возможном поединке американца Джастина Гэтжи против чемпиона мира лиги в лёгком весе Ислама Махачева.

«У Ислама тактический рисунок начинается со стойки, идет перестрелка, обмен ударами, Ислам хочет доминировать в стойке, если получится — нокаутировать, а потом уже он переходит к борьбе.

Поэтому я думаю, что Ислам начнет в стойке. Я думаю, мы увидим красивые моменты боя в ударной технике, потому что Ислам с Волкановски первые два раунда в стойке хорошо обменивались ударами, потом уже будет борьба. Я думаю, будет интересный поединок», - приводит слова Шаблия «Спорт-Экспресс».

Напомним, Махачев проведёт защиту титула чемпиона UFC в бою против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

Накануне Джастин Гэтжи нокаутировал американца Дастина Порье и завоевал титул «Самого опасного ублюдка UFC».

источник: «Спорт-Экспресс»
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