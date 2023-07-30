Гэтжи заявил, что хочет провести реванш с Оливейрой

Третий номер рейтинга UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи выразил желание провести бой с Чарльзом Оливейрой.

«Я хотел бы подраться с Чарльзом, потому что он меня победил. Это поражение заставило меня работать усерднее. Махачев и Оливейра — лучшие в мире, а я хочу драться с лучшими из лучших», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

Напомним, Махачев проведёт защиту титула чемпиона UFC в бою против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

Накануне Джастин Гэтжи нокаутировал американца Дастина Порье и завоевал титул «Самого опасного ублюдка UFC».