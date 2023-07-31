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Тони Фергюсон назвал причину поражения Бобби Грину на UFC 291

Именитый боец потерпел уже шестое поражение подряд.
31 июля 2023 09:19
автор: Виталий Овсянников

39-летний американский боец Тони Фергюсон, ранее становившийся временным чемпионом UFC в легком дивизионе, заявил, что потерпел поражение от Бобби Грину из-за тычка в глаз со стороны соперника.

«Когда начался бой, я чувствовал себя уверенно, и все шло по плану. Бобби понимал, куда все ведет и прекрасно знал, что делал, когда ткнул меня в глаз. Это значительно ухудшило мое зрение. Мне было трудно видеть. Несмотря на это, я даже не думал о прекращении боя. На протяжении всей карьеры я преодолевал трудности и никогда не сдавался. Этот бой не стал исключением. К сожалению, в спорте подобные неудачи являются частью нашего пути. Я не собираюсь использовать этот тычок в качестве оправдания, но точно знаю, что мог выступить намного лучше», — написал Фергюсон в соцсетях.

Напомним, Тони Фергюсон потерпел уже шестое поражение подряд. Грин победил его удушающим приемом в концовке встречи. Бой состоялся 29 июля в рамках турнира UFC 291.

источник: «Советский спорт»
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