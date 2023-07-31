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Тимур Нагибин – о завершении карьеры Алексея Кунченко: жаль, что уход был грустным

Экс-претендент на титул чемпиона M-1 Global – об уходе из спорта своего друга.
31 июля 2023 10:38
автор: Виталий Овсянников

30-летний российский боец Тимур Нагибин, выступающий в промоушене RCC, высказался о завершении карьеры Алексея Кунченко, с которым дружит с 15 лет.

«Жалко, что такой уход Алексея Кунченко был грустный. Но это бои - всякое бывает. Я считаю, что он правильно сделал, что завершил карьеру. Он в спорте уже очень давно. Для него сейчас это самый хороший вариант.

Он прошел много битв, он много чего доказал публике. С Алексеем мы начали дружить, когда мне было 15-16 лет: Я, Паша Гордеев и Леха подружились и начали тренироваться. Он всегда мне помогает. Алексей никогда не оставался в стороне: везде и всегда он помогает, объясняет какие-то моменты. Мы все равно друг друга поддерживаем при любом раскладе», - сообщил Тимур Нагибин в интервью редактору «Советского Спорта» Игорю Брагину.

Напомним, 39-летний российский боец Алексей Кунченко провел в ММА 26 боев, одержал 21 победу и потерпел пять поражений.

О завершении карьеры он объявил 28 июля 2023 года, после поражения от Шамиля Мусаева в рамках турнира RCC 16.

источник: «Советский спорт»
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