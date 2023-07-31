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«В моих глазах он всегда останется старшим братом». Гордеев поддержал Кунченко после боя с Мусаевым

Российский боец смешанных боевых искусств прокомментировал уход из спорта своего друга.
31 июля 2023 10:50
автор: Игорь Брагин

30-летний российский боец Павел Гордеев, выступающий в промоушене RCC, прокомментировал завершение карьеры Алексея Кунченко, который в свое время помог ему в продвижении спортивной карьеры.

«Дай Бог, чтобы у него все получилось. У него реально была сильная карьера. Мы с Тюмени – он первый вырвался из нашего города сначала на чемпионат России по ММА, потом чемпионом М1. Двинул меня и Тимура в большой спорт и первый, кто попал с Тюменской области в UFC.

Хотелось, чтобы он завершил на хорошей ноте. Ничего страшного я не вижу в том, что он проиграл. Да, это первое досрочное поражение Алексея нокаутом. В любом случае мы его поддерживаем. Для меня спорт – это одно, а дружба другое. В моих глазах он всегда останется порядочным старшим братом. По-любому мы с ним. Дальше вместе! Когда что-то заканчивается, то открывается что-то новое», - сказал Гордеев в интервью редактору «Советского спорта» Игорю Брагину.

39-летний российский боец Алексей Кунченко провел в ММА 26 боев, одержал 21 победу и потерпел пять поражений. Кунченко объявил о завершении карьеры после поражения от Шамиля Мусаева в рамках турнира RCC 16.

источник: «Советский спорт»
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