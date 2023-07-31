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«Нет дороги назад». Нурмагомедов прокомментировал отложенный бой с Сэндхагеном

Российский боец вынужден был сняться из-за травмы.
31 июля 2023 13:25
автор: Александр Евграфов

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал перенос поединок с американцем Кори Сэндхагеном и последующую подготовку к нему.

«Нет дороги назад. Пройду реабилитацию. И снова в бой», — написал Нурмагомедов в публикации, размещенной в социальных сетях.

Поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном был запланирован на 5 августа, но был перенесен из-за срочной операции, перенесенной российским бойцом. Нурмагомедов заявил о готовности вернуться в октагон сразу после реабилитации.

Россиянина в поединке заменит Роб Фонт.

Нурмагомедов является 11-й номером в легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В его активе 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

источник: «Советский спорт»
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