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Адесанья прокомментировал победу Перейры в поединке с Блаховичем

В апреле новозеландец завоевал титул в бою с бразильцем.
31 июля 2023 20:02
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался относительно результата бразильца Алекса Перейры и поляка Яна Блаховича.

Бой прошел в рамках турнира UFC 291 и завершился победой южноамериканского спортсмена раздельным судейским решением после трёх раундов.

«Алекс выиграл, он смотрится хорошо в полутяжёлом весе, и нужно также это учитывать. Ян хитёр, он поступил правильно, попытавшись украсть победу, но этого было недостаточно», –заявил Адесанья YouTube-канале.

источник: «Советский спорт»
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