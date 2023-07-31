Адесанья прокомментировал победу Перейры в поединке с Блаховичем

Двукратный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался относительно результата бразильца Алекса Перейры и поляка Яна Блаховича.

Бой прошел в рамках турнира UFC 291 и завершился победой южноамериканского спортсмена раздельным судейским решением после трёх раундов.

«Алекс выиграл, он смотрится хорошо в полутяжёлом весе, и нужно также это учитывать. Ян хитёр, он поступил правильно, попытавшись украсть победу, но этого было недостаточно», –заявил Адесанья YouTube-канале.