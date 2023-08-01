Нурмагомедов рассказал, где будет проходить первый этап его реабилитации

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов начнет проходить свою реабилитацию в Лас-Вегасе. Ранее 11-й номер в легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC ) перенес операцию на плече.

«Ещё три недели в Вегасе. Первая стадия реабилитации тут. Спасибо за обед, брат», — написал Нурмагомедов, разместив публикацию в социальных сетях и добавив фото спортивного менеджера Али Абдель-Азиза.

5 августа россиянин должен был провести поединок с четвёртым номером дивизиона американцем Кори Сэндхагеном, однако был вынужден сняться с боя из-за травмы. В карде турнира россиянина заменил Роб Фонт.

Всего на счету Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.