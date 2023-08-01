Волков потерял позицию в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В обновленной версии, которая опубликована на сайте организации Волков пропустил вперед молдавского бойца Сергея Спивака. Лучшим тяжеловесом по-прежнему является россиянин Сергей Павлович.

Американец Джастин Гэтжи, в воскресенье нокаутировавший соотечественника Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 291, дебютировал в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, на 13-й позиции.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра после дебютного боя в полутяжелом весе против экс-чемпиона этого дивизиона Яна Блаховича вошел в тройку лучших бойцов рейтинга. Перейра победил Блаховича раздельным решением судей в поединке на том же турнире UFC 291.