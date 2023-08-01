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Масвидаль назвал Макгрегора «ссаным карликом, не имеющим права драться»

Бывший боец UFC жёстко отреагировал на реплики ирландца.
01 августа 2023 14:17
автор: Александр Евграфов

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль жёстко ответил по бывшему чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Раздражение Масвидаля вызвало заявление Макгрегора о том, что он сможет легко нокаутировать Джастина Гейджи.

«Конор, закрой рот. Ты ссаный карлик и не имеешь права драться. Ты говоришь о бойцах, которые проходят через трудности и испытания. Готов поспорить, ты никогда не произнесёшь моё имя, потому что ты боишься», написал Масвидаль в публикации, размещённой в соцсетях.

На турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити Гейджи нокаутировал Дастина Порье во втором раунде.

источник: «Советский спорт»
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