«Сдавали бутылки». Чимаев рассказал, как ему приходилось выживать в Швеции до перехода в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как ему приходилось выживать в Швеции до перехода в UFC.

«До UFC не было больших денег, помощи, спонсоров, дорогих братьев с деньгами. Сам по себе двигался с другом моим, близким братом, и мы выживали как могли. Даже бутылки, бывало, продавали. В Швеции машина специальная есть. У нас в зале собирались банки от энергетиков. Уборщик собирал их для себя, и мы в один день остались голодные, не было денег, мы взяли у уборщика баночки, продали их и купили пиццу себе. Вот так выживали. А сейчас мы этому мужику помогаем, даем деньги», - приводит слова Чимаева «Спорт-Экспресс».

В следующем поединке Чимаев встретится с Пауло Костой.

Бойцы проведут встречу 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступал в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.