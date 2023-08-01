ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Диаз считает, что Макгрегор должен подраться с Гэтжи

Конор бросил вызов Джастину.
01 августа 2023 23:49
автор: Александр Кожевников

Американский ветеран MMA Нейт Диаз высказался о возможном сопернике бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Чендлер — хороший парень, но он не победит Конора. Хотя я не думаю, что они вообще будут драться.

Я думаю, что Конор и Джастин Гэтжи должны провести бой. Вероятно, это будет следующий бой Конора.

Конору не с кем драться. По этой же причине в своё время ушёл из ММА и я», приводит слова Диаза talkSPORT.

Ранее Гэтжи нокаутировал американца Дастина Порье и выиграл титул BMF. Макгрегор, комментируя эту новость, заявил о готовности отказаться от поединка с Майклом Чендлером и бросил вызов Гэтжи.

источник: talkSPORT
«Сдавали бутылки». Чимаев рассказал, как ему приходилось выживать в Швеции до перехода в UFC
Хамзат идёт на победной серии в UFC.
01.08.2023 16:56
ММА
автор: Александр Кожевников
Масвидаль назвал Макгрегора «ссаным карликом, не имеющим права драться»
Бывший боец UFC жёстко отреагировал на реплики ирландца.
01.08.2023 14:17
ММА
автор: Александр Евграфов
Волков потерял позицию в рейтинге тяжеловесов UFC
Российский боец пропустил вперёд Сергея Спивака.
01.08.2023 10:26
ММА
автор: Александр Евграфов
Нурмагомедов рассказал, где будет проходить первый этап его реабилитации
Ранее российский боец смешанных единоборств перенёс операцию.
01.08.2023 09:31
ММА
автор: Александр Евграфов
Адесанья прокомментировал победу Перейры в поединке с Блаховичем
В апреле новозеландец завоевал титул в бою с бразильцем.
31.07.2023 20:02
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, когда Магомед Анкалаев проведёт свой следующий поединок
Бой может состоятся в Абу-Даби.
31.07.2023 16:19
ММА
автор: Глеб Шевяков
«Нет дороги назад». Нурмагомедов прокомментировал отложенный бой с Сэндхагеном
Российский боец вынужден был сняться из-за травмы.
31.07.2023 13:25
ММА
автор: Александр Евграфов
«В моих глазах он всегда останется старшим братом». Гордеев поддержал Кунченко после боя с Мусаевым
Российский боец смешанных боевых искусств прокомментировал уход из спорта своего друга.
31.07.2023 10:50
ММА
автор: Игорь Брагин
Тимур Нагибин — о завершении карьеры Алексея Кунченко: жаль, что уход был грустным
Экс-претендент на титул чемпиона M-1 Global — об уходе из спорта своего друга.
31.07.2023 10:38
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.