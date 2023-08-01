Диаз считает, что Макгрегор должен подраться с Гэтжи

Американский ветеран MMA Нейт Диаз высказался о возможном сопернике бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Чендлер — хороший парень, но он не победит Конора. Хотя я не думаю, что они вообще будут драться.

Я думаю, что Конор и Джастин Гэтжи должны провести бой. Вероятно, это будет следующий бой Конора.

Конору не с кем драться. По этой же причине в своё время ушёл из ММА и я», — приводит слова Диаза talkSPORT.

Ранее Гэтжи нокаутировал американца Дастина Порье и выиграл титул BMF. Макгрегор, комментируя эту новость, заявил о готовности отказаться от поединка с Майклом Чендлером и бросил вызов Гэтжи.