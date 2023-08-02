Макгрегор объяснил, почему Порье не достоин включения в Зал славы UFC

35-летний ирландский боец Конор Макгрегор, ранее становившийся чемпионом UFC в двух весовых категориях, заявил, что Дастин Порье не достоин включения в Зал славы UFC.

«Он никогда не становился неоспоримым чемпионом. 0-3 в титульных боях. Я не согласен с тем, что он достоин включения в Зал славы. При всём уважении, у него есть одна уверенная победа в бою со мной, когда его гоняли по клетке, прежде чем он её одержал. А также есть вторая, когда я поломал ногу. Так что нет, ни за что», — написал Макгрегор в социальных сетях.

На счету Порье 37 боев, 29 побед, 8 поражений и один бой без результата. В своем последнем поединке он уступил Джастину Гэтжи на турнире UFC 291 нокаутом во втором раунде.

За свою карьеру Дастин Порье трижды встречался с Конором Макгрегором. В первом поединке американец уступил, а в двух других одержал победы.