Майкл Чендлер назвал бойца, который победит Махачева и станет новым чемпионом UFC

37-летний боец из США Майкл Чендлер, выступающий в промоушене UFC в легкой весовой категории, рассказал о перспективах своего соотечественника Джастина Гэтжи, который недавно победил Дастина Порье.

«Джастин Гэтжи — больше не просто ударник, который выходит в октагон и устраивает рубку. Думаю, он станет чемпионом UFC во второй четверти 2024 года. Я думаю, он побьет Ислама Махачева. Он побьет Чарльза Оливейру. Джастин Гэтжи стал лучше. У него есть все качества — кардио, скорость, мощь, защита от борьбы. Теперь победить его совсем непросто», — заявил Чендлер на собственном Youtube-канале.

Напомним, на счету 34-летнего Гэтжи 29 боев, 25 побед и четыре поражения. В двух последних поединках он взял верх над Рафаэлем Физиевым и Дастином Порье.