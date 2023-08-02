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Вадим Немков рассказал о возможной продаже Bellator

Он дебютировал в промоушене в 2017 году.
02 августа 2023 11:27
автор: Виталий Овсянников

31-летний российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, в настоящее время являющийся чемпионом Bellator в полутяжелом весе, поделился мыслями о возможной продаже промоушена.

«У нас есть кое-какая информация, но рассказывать ее не могу. Надо, чтобы это рассказали официальные лица Bellator. Если продадут, будем что-то думать, а пока не продали, надо думать о продолжении карьеры. Если эта продажа произойдет, то надо обсуждать с организациями и принимать взвешенные решения, что лучше. Сейчас я не могу сказать, куда я пойду. Помимо финансовых условий, есть еще многие условия, которые важно соблюсти. Но пока нет факта продажи Bellator, нет смысла об этом разговаривать», — сказал Немков в интервью Metaratings.

На счету Вадима Немкова 20 боев, 17 побед, два поражение и один поединок без результата.

источник: Metaratings.ru
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