Гэтжи рассказал, какое предложение получил от Трампа после победы в поединке с Порье

Американский боец Джастин Гэтжи рассказал о телефонной беседе с бывшим президентом США Дональдом Трампом после поединка с Дастином Порье.

Напомним, что бой соотечественников состоялся в ночь на 30 июля на турнире UFC 291.

«Он любит драки, ему это нравится. Трамп позвонил для того, чтобы сказать, как хорошо я справился, как он гордится мной. Также он сказал, что если я когда-нибудь буду в Нью-Йорке или Флориде, то могу позвонить ему и, возможно, мы сыграем в гольф», — цитирует Гэтжи TMZ.

Добавим, что поединок закончился победой Гэтжи нокаутом во втором раунде.