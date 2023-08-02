ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гэтжи рассказал, какое предложение получил от Трампа после победы в поединке с Порье

Бой прошел в Солт-Лейк-Сити.
02 августа 2023 11:50
автор: Александр Поволоцкий

Американский боец Джастин Гэтжи рассказал о телефонной беседе с бывшим президентом США Дональдом Трампом после поединка с Дастином Порье.

Напомним, что бой соотечественников состоялся в ночь на 30 июля на турнире UFC 291.

«Он любит драки, ему это нравится. Трамп позвонил для того, чтобы сказать, как хорошо я справился, как он гордится мной. Также он сказал, что если я когда-нибудь буду в Нью-Йорке или Флориде, то могу позвонить ему и, возможно, мы сыграем в гольф», — цитирует Гэтжи TMZ.

Добавим, что поединок закончился победой Гэтжи нокаутом во втором раунде.

Вадим Немков рассказал о возможной продаже Bellator
Он дебютировал в промоушене в 2017 году.
02.08.2023 11:27
ММА
автор: Виталий Овсянников
Майкл Чендлер назвал бойца, который победит Махачева и станет новым чемпионом UFC
По его мнению, это будет Джастин Гэтжи.
02.08.2023 10:14
ММА
автор: Виталий Овсянников
Макгрегор объяснил, почему Порье недостоин включения в Зал славы UFC
Ранее Дастин дважды побеждал Конора.
02.08.2023 09:36
ММА
автор: Виталий Овсянников
Диаз считает, что Макгрегор должен подраться с Гэтжи
Конор бросил вызов Джастину.
01.08.2023 23:49
ММА
автор: Александр Кожевников
«Сдавали бутылки». Чимаев рассказал, как ему приходилось выживать в Швеции до перехода в UFC
Хамзат идёт на победной серии в UFC.
01.08.2023 16:56
ММА
автор: Александр Кожевников
Масвидаль назвал Макгрегора «ссаным карликом, не имеющим права драться»
Бывший боец UFC жёстко отреагировал на реплики ирландца.
01.08.2023 14:17
ММА
автор: Александр Евграфов
Волков потерял позицию в рейтинге тяжеловесов UFC
Российский боец пропустил вперёд Сергея Спивака.
01.08.2023 10:26
ММА
автор: Александр Евграфов
Нурмагомедов рассказал, где будет проходить первый этап его реабилитации
Ранее российский боец смешанных единоборств перенёс операцию.
01.08.2023 09:31
ММА
автор: Александр Евграфов
Адесанья прокомментировал победу Перейры в поединке с Блаховичем
В апреле новозеландец завоевал титул в бою с бразильцем.
31.07.2023 20:02
ММА
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.