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Махачев и Павлович получили номинации на World MMA Awards 2023

Премия проходит ежегодно.
Махачев и Павлович получили номинации на World MMA Awards 2023
02 августа 2023 13:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Престижная премия World MMA Awards огласила номинации 2023 года. В них попали сразу два российский бойца Ислам Махачев и Сергей Павлович.

Махачев претендует на победу в номинациях «Боец года», «Сабмишн года» (за победу на Чарльзом Оливейрой) и «Бой года» вместе с Алексом Волкановски.

За премию «Боец года» чемпион UFC в легком весе Махачев поспорит с Леоном Эдвардос, Алджамэйном Стерлингом, Исраэлем Адесаньей и Садибу Саем.

Сергей Павлович может стать «Прорывом года» и «Интернациональным бойцом года».

Павлович занимает первое место в рейтинге тяжелого веса UFC.

источник: World MMA Awards
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