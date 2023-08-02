Махачев и Павлович получили номинации на World MMA Awards 2023

Престижная премия World MMA Awards огласила номинации 2023 года. В них попали сразу два российский бойца Ислам Махачев и Сергей Павлович.

Махачев претендует на победу в номинациях «Боец года», «Сабмишн года» (за победу на Чарльзом Оливейрой) и «Бой года» вместе с Алексом Волкановски.

За премию «Боец года» чемпион UFC в легком весе Махачев поспорит с Леоном Эдвардос, Алджамэйном Стерлингом, Исраэлем Адесаньей и Садибу Саем.

Сергей Павлович может стать «Прорывом года» и «Интернациональным бойцом года».

Павлович занимает первое место в рейтинге тяжелого веса UFC.