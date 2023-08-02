ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент ONE считает, что Анатолий Малыхин победит чемпиона UFC Джона Джонса

На его счету 13 побед в 13 боях.
02 августа 2023 13:43
автор: Виталий Овсянников

52-летний предприниматель Чатри Ситйодтонг, занимающий должность президента One Championship, заявил, что чемпион его промоушена в полутяжелом и тяжелом дивизионах Анатолий Малыхин может одержать победу над обладателем титула UFC Джоном Джонсом.

«Только посмотрите на Анатолия Малыхина, нашего чемпиона в тяжёлом весе. Он остаётся непобеждённым. Я думаю, он победит Джона Джонса и всех других тяжеловесов в UFC», — цитирует Ситйодтонга портал RochesterFirst.com.

На счету 35-летнего российского бойца Анатолия Малыхина 13 побед в 13 боях. 3 декабря 2022 года он победил Рейнье де Риддера и стал чемпионом One в полутяжелом весе. 23 июня 2023 года одержал победу над Аржаном Булларом и завоевал титул One в тяжелой весовой категории.

источник: RochesterFirst
Исмаилов сомневается, что Гаджиев сможет собрать 40 млн на бой с Минеевым
Камил организовал сбор средств.
02.08.2023 13:53
ММА
автор: Александр Кожевников
Махачев и Павлович получили номинации на World MMA Awards 2023
Махачев и Павлович получили номинации на World MMA Awards 2023
Премия проходит ежегодно.
02.08.2023 13:23
ММА
автор: Максим Скороходов
Гэтжи рассказал, какое предложение получил от Трампа после победы в поединке с Порье
Бой прошел в Солт-Лейк-Сити.
02.08.2023 11:50
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Вадим Немков рассказал о возможной продаже Bellator
Он дебютировал в промоушене в 2017 году.
02.08.2023 11:27
ММА
автор: Виталий Овсянников
Майкл Чендлер назвал бойца, который победит Махачева и станет новым чемпионом UFC
По его мнению, это будет Джастин Гэтжи.
02.08.2023 10:14
ММА
автор: Виталий Овсянников
Макгрегор объяснил, почему Порье недостоин включения в Зал славы UFC
Ранее Дастин дважды побеждал Конора.
02.08.2023 09:36
ММА
автор: Виталий Овсянников
Диаз считает, что Макгрегор должен подраться с Гэтжи
Конор бросил вызов Джастину.
01.08.2023 23:49
ММА
автор: Александр Кожевников
«Сдавали бутылки». Чимаев рассказал, как ему приходилось выживать в Швеции до перехода в UFC
Хамзат идёт на победной серии в UFC.
01.08.2023 16:56
ММА
автор: Александр Кожевников
Масвидаль назвал Макгрегора «ссаным карликом, не имеющим права драться»
Бывший боец UFC жёстко отреагировал на реплики ирландца.
01.08.2023 14:17
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.