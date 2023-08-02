Президент ONE считает, что Анатолий Малыхин победит чемпиона UFC Джона Джонса

52-летний предприниматель Чатри Ситйодтонг, занимающий должность президента One Championship, заявил, что чемпион его промоушена в полутяжелом и тяжелом дивизионах Анатолий Малыхин может одержать победу над обладателем титула UFC Джоном Джонсом.

«Только посмотрите на Анатолия Малыхина, нашего чемпиона в тяжёлом весе. Он остаётся непобеждённым. Я думаю, он победит Джона Джонса и всех других тяжеловесов в UFC», — цитирует Ситйодтонга портал RochesterFirst.com.

На счету 35-летнего российского бойца Анатолия Малыхина 13 побед в 13 боях. 3 декабря 2022 года он победил Рейнье де Риддера и стал чемпионом One в полутяжелом весе. 23 июня 2023 года одержал победу над Аржаном Булларом и завоевал титул One в тяжелой весовой категории.