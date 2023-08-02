Исмаилов сомневается, что Гаджиев сможет собрать 40 млн на бой с Минеевым

Российский боец Магомед Исмаилов поделился мыслями о идее Камила Гаджиева организовать сбор денег на возможный боксерский поединок с Владимиром Минеевым.

«Наша публика, возможно, платежеспособная, но платить не любит. У меня есть сомнения, что он соберет такую сумму. Если соберет, то я тоже буду удивлен. Соберет он деньги или нет, это противостояние с Минеевым состоится», - приводит слова Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2021 года. В том бою Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде.