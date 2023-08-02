Биспинг считает, что Гэтжи не стоит соглашаться на бой с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне аналитик Майкл Биспинг высказался о потенциальном поединке между Конором Макгрегором и Джастином Гэтжи.

«Я не считаю, что Гэтжи набивает себе цену, когда отказывается драться с Макгрегором. Джастин говорил, что хочет быть чемпионом, хочет защитить пояс несколько раз, а затем завершить карьеру. Если он будет драться с Макгрегором, то о титуле можно забыть.

Если он победит Махачева или Оливейру, то он в любом случае получит большие гонорары. Возможно, он сможет сразиться с Конором Макгрегором в качестве чемпиона», - приводит слова Биспинга BJ Penn.