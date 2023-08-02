Чейл Соннен рассказал о катастрофических последствиях реванша между Махачевым и Оливейрой

46-летний экс-боец UFC и Bellator Чейл Соннен заявил, что решение промоушена Даны Уайта устроить реванш между Махачевым и Оливейрой является катастрофическим.

«Дать Гэтжи бой против Махачева, который он заслужил, крайне проблематично. Ведь UFC уже сказал, что соперником Махачева станет Оливейра. А еще за кулисами говорят, что Волкановски сразится с Махачевым, если тот побьет Оливейру. А уже только потом на титул претендует Гэтжи. То есть судьба дивизиона предопределена примерно до 2025 года. Теперь мораль в легком дивизионе UFC убита до 2025 года. Ужас», — заявил Соннен на своем Youtube-канале.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой состоится 21 октября в мейнивенте турнира UFC 294.