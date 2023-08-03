Российский боец ММА Арман Царукян рассказал о том, с кем можно встретится в следующем поединке.

Отметим, что 26-летний спортсмен занимает восьмое место в рейтинге UFC в лёгкой весовой категории.

«В дaнный момент ведутся переговоры о слeдующем поединке с сопeрниками из топ-5 лёгкого дивизионa. Пока точно неизвeстно, с кем я подeрусь. Думаю, что в ближайшее вpемя будет официальный анонс», – цитирует Царукяна «Метарейтинг».

В последнем поединке Арман нанес поражение бразильцу Жоакиму Силве. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Царукян техническим нокаутом.

Всего на счету россиянина 23 поединка в ММА. Царукян одержал 20 побед (из них - восемь нокаутом) и потерпел три поражения.