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Царукян рассказал о переговорах с потенциальными соперниками на следующий бой

В UFC спортсмен выступает с 2019 года.
03 августа 2023 12:16
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец ММА Арман Царукян рассказал о том, с кем можно встретится в следующем поединке.

Отметим, что 26-летний спортсмен занимает восьмое место в рейтинге UFC в лёгкой весовой категории.

«В дaнный момент ведутся переговоры о слeдующем поединке с сопeрниками из топ-5 лёгкого дивизионa. Пока точно неизвeстно, с кем я подeрусь. Думаю, что в ближайшее вpемя будет официальный анонс», – цитирует Царукяна «Метарейтинг».

В последнем поединке Арман нанес поражение бразильцу Жоакиму Силве. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Царукян техническим нокаутом.

Всего на счету россиянина 23 поединка в ММА. Царукян одержал 20 побед (из них - восемь нокаутом) и потерпел три поражения.

источник: «Метарейтинг»
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