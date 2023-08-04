Хабиб Нурмагомедов отказался проводить тренировки для Маска к бою против Цукерберга

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем против другого предпринимателя из Марка Цукерберга.

Напомним, что они условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой между Маском и Цукербергом станет самым просматриваемым в истории.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», - приводит ТАСС слова своего источника.

Отмечается, что организацией данного проекта с участием Хабиба занимался гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский.