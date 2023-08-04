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Хабиб Нурмагомедов отказался проводить тренировки для Маска к бою против Цукерберга

Спортсмен завершил карьеру в октябре 2020 года.
04 августа 2023 08:47
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем против другого предпринимателя из Марка Цукерберга.

Напомним, что они условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой между Маском и Цукербергом станет самым просматриваемым в истории.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», - приводит ТАСС слова своего источника.

Отмечается, что организацией данного проекта с участием Хабиба занимался гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский.

источник: ТАСС
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