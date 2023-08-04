Порье назвал соперника, с которым готов провести следующий поединок

Американский боец Дастин Порье назвал имя соперника, с которым не против провести поединок.

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории хочет встретиться с соотечественником Нейтом Диазом.

«Он же не может даже высоко поднимать ногу? Никаких хай-киков. Так что я готов принять этот бой. Но гоняться за ним я не буду, его даже нет в промоушене. Но получилось бы интересно», —заявил Порье на YouTube-канале MMAFightingon.

В последнем бою Порье нокаутировал во втором раунде соотечественника Джастина Гэтжи.