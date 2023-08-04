Монсон поддерживает отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Маска

52-летний американский и российский боец Джефф Монсон поддержал отказ экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова тренировать американского предпринимателя Илона Маска для поединка против Марка Цукерберга.

«Я поддерживаю отказ Хабиба от того, чтобы тренировать Маска. Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию. Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение», – цитирует Монсона ТАСС.

Слухи о возможном поединке миллиардеров Маска и Цукерберга ходят уже больше месяца. Оба предпринимателя согласились на бой, а глава UFC Дана Уайт заявил, что готов его организовать.