ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Монсон поддерживает отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Маска

Мнение ветерана смешанных единоборств.
04 августа 2023 19:24
автор: Виталий Овсянников

52-летний американский и российский боец Джефф Монсон поддержал отказ экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова тренировать американского предпринимателя Илона Маска для поединка против Марка Цукерберга.

«Я поддерживаю отказ Хабиба от того, чтобы тренировать Маска. Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию. Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение», – цитирует Монсона ТАСС.

Слухи о возможном поединке миллиардеров Маска и Цукерберга ходят уже больше месяца. Оба предпринимателя согласились на бой, а глава UFC Дана Уайт заявил, что готов его организовать.

источник: ТАСС
Порье назвал соперника, с которым готов провести следующий поединок
Последний поединок американец провел в ночь на 30 июля.
04.08.2023 15:01
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Организаторам турнира по ММА в Амурской области выписали штрафы после гибели подростка
Протоколы были составлены в связи с нарушениями правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
04.08.2023 13:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить тренировки для Маска к бою против Цукерберга
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить тренировки для Маска к бою против Цукерберга
Спортсмен завершил карьеру в октябре 2020 года.
04.08.2023 08:47
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Во время битвы взглядов между Джейком Полом и Нейтом Диазом вспыхнула драка
В конфликте приняли участие члены команд и охранники.
03.08.2023 22:59
ММА
автор: Александр Евграфов
Царукян рассказал о переговорах с потенциальными соперниками на следующий бой
В UFC спортсмен выступает с 2019 года.
03.08.2023 12:16
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Чейл Соннен рассказал о катастрофических последствиях реванша между Махачевым и Оливейрой
Бойцы встретятся 21 октября на UFC 294.
02.08.2023 15:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
Нейт Диаз назвал двух чемпионов UFC, за которыми ему интересно наблюдать
Нейт раскритиковал почти всех обладателей титула.
02.08.2023 15:00
ММА
автор: Александр Кожевников
Биспинг считает, что Гэтжи не стоит соглашаться на бой с Макгрегором
Джастин является претендентом на титул.
02.08.2023 14:36
ММА
автор: Александр Кожевников
Исмаилов сомневается, что Гаджиев сможет собрать 40 млн на бой с Минеевым
Камил организовал сбор средств.
02.08.2023 13:53
ММА
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.